Источник: Раньери предложили возглавить сборную Италии

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери получил предложение от федерации футбола Италии возглавить национальную сборную. Об этом сообщил ресурс Football Italia со ссылкой на Calcionews24.com.

Ранее ресурс сообщил о том, что от должности отказался экс-главный тренер «Милана», «Челси», «Реала» и «Баварии» Карло Анчелотти.

Предыдущий тренер «Скуадры Адзурры» Джампьеро Вентура покинул команду после невыхода на ЧМ-2018. Команда уступила шведам по сумме двух матчей (0:1).

66-летний Раньери возглавил «Нант» в июне. После 13-ти туров чемпионата Франции команда занимает пятое место в турнирной таблице.