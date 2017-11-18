Бердыев — о ничьей с «Арсеналом»: «Удовлетворения от результата нет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью в матче 17-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«В целом энергозатратная игра. В первом тайме все правильно расположились позиционно, поэтому было легко атаковать. Во втором тайме немного не удалось сделать то, что в первом. Мы потихоньку идет к тому, что хотим. У нас должно получиться.

Удовлетворения от результата нет. У соперника был один эпизод во втором тайме. У нас же в целом было больше моментов и подходов, которые нужно было реализовывать», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».

«Рубин» с 20-ю очками занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» идет на шестом месте, набрав 24 очка.