АПЛ. «Челси» разгромил «Вест Бромович» и временно поднялся на вторую строчку и другие результаты

В матче 12-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Вест Бромович» со счетом 4:0. Лондонцы набрали 25 очков и временно поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. Этот матч стал 50 для главного тренера «аристократов» Антонио Конте.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Бернли – Суонси – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Корк, 29; 2:0 — Барнс, 40; 3:0 — Артер, 70.

Борнмут – Хаддерсфилд – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Уилсон, 26; 2:0 — Уилсон, 31; 3:0 — Артер, 70; 4:0 — Уилсон, 84.

Удаление: Фрэнсис, 45+4 — нет

Вест Бромович – Челси – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 — Мората, 17; 0:2 — Азар, 23; 0:3 — Алонсо, 38; 0:4 — Азар, 62.

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 — Макартур, 2; 1:1 — Бейнс (с пенальти), 6; 2:1 — Заха, 35; 2:2 — Ньясс, 45+1.

Лестер – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Жезус, 45; 0:2 — Де Брюйне, 49.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Салах, 31; 2:0 — Салах, 41; 3:0 — Коутиньо, 68.

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