Джикия: «Сейчас нет никакого желания ехать за границу. Все мысли только о «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что пока не планирует переходить в один из европейских клубов.

Ранее футболист сказал, что готов попробовать себя в Европе. За «Спартак» 23-летний россиянин выступает с зимы 2017 года.

– За границу хотите?

– На данный момент нет никакого желания. Очень много еще нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к чемпионату мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов. Поэтому сейчас все мысли – только о России и «Спартаке».