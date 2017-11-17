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  • Джикия: «Сейчас нет никакого желания ехать за границу. Все мысли только о «Спартаке»

Джикия: «Сейчас нет никакого желания ехать за границу. Все мысли только о «Спартаке»

17 ноября 2017, 19:15
8

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что пока не планирует переходить в один из европейских клубов.

Ранее футболист сказал, что готов попробовать себя в Европе. За «Спартак» 23-летний россиянин выступает с зимы 2017 года.

– За границу хотите?

– На данный момент нет никакого желания. Очень много еще нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к чемпионату мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов. Поэтому сейчас все мысли – только о России и «Спартаке».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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insider_retro
1510936085
Обоснованно и без суеты!.. Надо ещё поработать на клуб и авторитет, а потом на волне успеха, авторитет работнЁт на игрока!.. Всему своё время...
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VVM1964
1510936630
НУ ЧТО ЖЕ ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД , МОЛОДЕЦ .
Ответить
Полная Канистра
1510937349
всё чётко и ясно изложил есть клуб в котором он играет который может показывать хорошие результаты борясь на 3х фронтах и это много для него и других игроков значит. ВЕЗДЕ ХОРОШО А ДОМА ЛУЧШЕ
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maior-60
1510938880
Все конкретно и по делу. Успехов!
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Отчаянный Пердун
1510939335
это до лета, а после ЧМ можно и в Европу. главное на ЧМ выступить достойно и заинтересовать клубы. удачи
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anjaneri
1510941153
Джикки на сегодня один из лучших защитников.
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a_who
1510949359
О как ! реслект !
Ответить
OfaZavr
1510989584
все верно сказал, здесь еще многое нужно показать и доказать.
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