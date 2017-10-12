Джикия готов попробовать свои силы в Европе

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в серьезном европейском чемпионате. При этом футболист отметил, что не стоит торопиться с переездом.

«Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.

Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.

Конечно, мне хотелось бы попробовать свои силы в Европе, в сильнейших чемпионатах. Но опять же, надо постепенно идти к этому и реально оценивать свои шансы. Мне есть что доказывать в России. Как минимум надо еще выиграть Кубок России со «Спартаком», – считает футболист.

В текущем сезоне 23-летний Джикия провел 10 матчей в РФПЛ, в которых забил один гол и заработал три предупреждения.