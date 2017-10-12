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    Джикия готов попробовать свои силы в Европе

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в серьезном европейском чемпионате. При этом футболист отметил, что не стоит торопиться с переездом.

    «Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.

    Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.

    Конечно, мне хотелось бы попробовать свои силы в Европе, в сильнейших чемпионатах. Но опять же, надо постепенно идти к этому и реально оценивать свои шансы. Мне есть что доказывать в России. Как минимум надо еще выиграть Кубок России со «Спартаком», – считает футболист.

    В текущем сезоне 23-летний Джикия провел 10 матчей в РФПЛ, в которых забил один гол и заработал три предупреждения.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.10.2017 10:41
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 октября 2017, 23:22

      чм подскажет какие тебе поля топтать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2284

      Бриг 12 октября 2017, 19:13

      Европа не готова пока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 12 октября 2017, 18:59

      Казахстан, Азербайджан, Израиль и Турция тоже Европа, на крайняк домой в Грузию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 октября 2017, 16:45

      Свинарник его максимум!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 октября 2017, 16:35

      Может получиться. Паренек интересный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 октября 2017, 14:39

      у него может получиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 октября 2017, 13:17

      Не спеши родной -ты еще нужен Спартаку.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Matu 12 октября 2017, 12:37

      Джикия один из немногих к кому почти нет претензий...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 октября 2017, 12:28

      Чемпионат мира покажет,
      Если докажешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2017, 12:19

      удачи ему

      -1
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