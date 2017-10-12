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Джикия готов попробовать свои силы в Европе

12 октября 2017, 10:41
41

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в серьезном европейском чемпионате. При этом футболист отметил, что не стоит торопиться с переездом.

«Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.

Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.

Конечно, мне хотелось бы попробовать свои силы в Европе, в сильнейших чемпионатах. Но опять же, надо постепенно идти к этому и реально оценивать свои шансы. Мне есть что доказывать в России. Как минимум надо еще выиграть Кубок России со «Спартаком», – считает футболист.

В текущем сезоне 23-летний Джикия провел 10 матчей в РФПЛ, в которых забил один гол и заработал три предупреждения.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (41)
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insider_retro
1507796004
И это верно! Нужен хороший сезон, обойтись без травм, подсуетиться агенту, ну и не загнуть с запрашиваемой зарплатой!... 2-3 трудовых сезона в середнячке, а там и крупняк заинтересуется!!.. Успехов в начинаниях!!! Сборной нужны матёрые обкатанные парни!!!
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andr2112
1507796112
Григорий, выбирай: Лихтенштейн или Люксембург.100% - подходишь! А в др. страны "не стоит торопиться" надо еще лет 10-15 подождать, может и научишься))))
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prezent2017
1507796121
Со Шпиртяка, Джикуша, в Европу не берут, вот что надо было тебе знать когда переходил. Только с Зенита и конюшни. Это Полоз, Ерохин, Кокорин и др. быстро поняли.
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chempion_cska
1507796732
Если поставлена такая цель, добивайся этой цели своей игрой в Спартаке и в сборной. Удачи!
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oyabun
1507797420
В игре с Ираном при всем моем уважении, гол привез именно Джикия. Конечно вся команда не очень то играла, но факт остается фактом. Рановато пока Джикии в Европу, сгниет на лавке. Минимум сезон еще надо над собой у нас поработать.
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STAFOR13
1507798030
в середнячок Италии или Германии отлично бы подошёл, возраст ещё нормальный что бы уехать, будет только плюсом для сборной если он переедет перед ЧМ в топ чемпионат, будет там расти, хоть 1 нормальный защитник будет с опытом игры против топ игроков, главное что бы пахал там иначе на скамейке сидеть будет...
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OfaZavr
1507798853
до топ-клуба не дорос еще, в середняк смысла идти нет. Нужно показать себя в ЛЧ и на чемпионате мира.
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Matu
1507801028
Джикия один из немногих к кому почти нет претензий...
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Диктор
1507803424
Не спеши родной -ты еще нужен Спартаку.
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yarik1_78
1507815957
Свинарник его максимум!
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