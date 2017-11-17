Владелец «Лиона» сказал, что не продаст Фекира

Владелец «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг информацию о возможном уходе полузащитника Набиля Фекира.

«Разумеется, Фекир не покинет клуб в январе. На данный момент ни что не указывает на его уход летом.

Он выполняет свой контракт и всем доволен в «Лионе».

Клуб делает все, чтобы его сохранить. Думаю, он сам хочет остаться», – цитирует Ола ресурс SFR.

В текущем сезоне Фекир забил 12 голов и отдал три результативные передачи в 15-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к 24-летнему игроку со стороны «Барселоны», «Арсенала» и «Ромы».

Во вторник Фекир был признан лучшим игроком Лиги 1 в октябре.