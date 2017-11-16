Ткачев: «Когда мне позвонил Слуцкий, не мог больше думать о «Штутгарте»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о том, почему не перешел в немецкий «Штутгарт» в 2016 году.

— Вопрос, который вам задавали миллион раз, но я просто не могу пройти мимо него. Как вы после «Кубани» отказались от предложения от «Штутгарта»?

— Мой агент как раз имеет связи с командами из тех регионов. Я мог приехать на пару дней на просмотр, чтобы они меня увидели, оценили. Но позвонил Леонид Слуцкий, и я не мог больше думать о «Штутгарте».

— Да ладно! Это же Германия! Как все могло так легко сорваться?

— Блин, мне позвонил тренер сборной и ЦСКА, идущего тогда на первом месте. А в Германии все новое: язык другой, быт другой. Плюс «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги. Не раздумывая выбрал ЦСКА.

Ткачев выступал за ЦСКА в сезоне 2015/16. Ранее он рассказывал о воспоминаниях со сборов армейцев.