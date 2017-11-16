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  • Ткачев: «Когда мне позвонил Слуцкий, не мог больше думать о «Штутгарте»

Ткачев: «Когда мне позвонил Слуцкий, не мог больше думать о «Штутгарте»

16 ноября 2017, 20:31
21

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о том, почему не перешел в немецкий «Штутгарт» в 2016 году.

— Вопрос, который вам задавали миллион раз, но я просто не могу пройти мимо него. Как вы после «Кубани» отказались от предложения от «Штутгарта»?

— Мой агент как раз имеет связи с командами из тех регионов. Я мог приехать на пару дней на просмотр, чтобы они меня увидели, оценили. Но позвонил Леонид Слуцкий, и я не мог больше думать о «Штутгарте».

— Да ладно! Это же Германия! Как все могло так легко сорваться?

— Блин, мне позвонил тренер сборной и ЦСКА, идущего тогда на первом месте. А в Германии все новое: язык другой, быт другой. Плюс «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги. Не раздумывая выбрал ЦСКА.

Ткачев выступал за ЦСКА в сезоне 2015/16. Ранее он рассказывал о воспоминаниях со сборов армейцев.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Арсенал Штутгарт ЦСКА Ткачев Сергей Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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Тraumtanzеr
1510855631
И как идиотом живется?
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Lester84
1510856079
Вспомнился сразу мем с двумя гопниками и подписью - Е*ать ты лох)))
Ответить
3a zenit
1510856363
идиот)
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paracetamol
1510856594
Ду-ра-чок!
Ответить
Полная Канистра
1510857374
и кем ты сейчас стал БЛИН
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insider_retro
1510859377
Сыграл и не угадал... Пока... Всё впереди!.. И выбор будет!...
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alexfilatov
1510861637
зря, лучше бы перешёл!
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uyvaslov
1510863604
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://flyt.it/QHK8DS
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OfaZavr
1510904879
да уж сделал выбор называется...
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Diesel133
1510911059
а что ему, надо было во 2-ю бундеслигу ехать? правильно все!
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