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  • Ткачев: «Вася Березуцкий постоянно шутил, со Слуцким баттл устраивал» 

Ткачев: «Вася Березуцкий постоянно шутил, со Слуцким баттл устраивал» 

16 ноября 2017, 18:19
3

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал об атмосфере в ЦСКА, за который он выступал в сезоне 2015/16.

«Какая атмосфера была? Семейная. Я приехал на первую встречу с командой вместе с Аароном Оланаре. А Слуцкий говорит остальным игрокам: «У нас в команде не так часто случаются приобретения, так что прошу любить и жаловать новичков». В тот момент сидел и понимал, что ребята реально рубятся столько лет вместе, все – как одна большая семья.

Вася Березуцкий? Он постоянно шутил. К кому-нибудь поворачивается и говорит: «Блин, какой тебе футбол! Заканчивай с этим делом». Со Слуцким часто баттл устраивал, постоянно ему кричал: «Леонид Викторович, да какой ты тренер? Посмотри на себя». Ржала вся команда. В столовой за самым громким столом угадайте, кто сидел? Правильно – Василий Березуцкий», — рассказал Ткачев.

В нынешнем сезоне Ткачев провел во всех турнирах 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Березуцкий Василий
Комментарии (3)
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shinnik
1510847434
Вася -ТНТ. Уже давно придумано.)
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ЖОРРО
1510863884
Наличие чувства юмора это признак интеллекта,так что здорово что у нас такие футболисты и тренера есть))
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арейская
1510874700
Как-то эти шуточки...не очень, скажем так...
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