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  • Дубль Жо принес чемпионство «Коринтиансу» в седьмой раз в истории

Дубль Жо принес чемпионство «Коринтиансу» в седьмой раз в истории

16 ноября 2017, 07:05
1

Завершился матч 35-го тура бразильской Серии А, в котором «Коринтианс» принимал на своем поле «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что в составе хозяев поля дублем отметился нападающий Жо, известный в России по выступлению за ЦСКА. Он за три минуты оформил дубль в ворота соперника.

После этой встречи отрыв «Коринтианса» от идущего втором «Гремио» составил 10 очков, что позволило команде из Сан-Паулу в седьмой раз в своей истории выиграть чемпионат Бразилии.

Бразилия. Серия А. 35 тур

Коринтианс – Флуминенсе – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Энрике, 2; 1:1 – Жо, 46; 2:1 – Жо, 49; 3:1 – Жадсон, 85.

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Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Коринтианс Флуминенсе Жо Энрике
Комментарии (1)
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Ден Батонг
1511043165
ждем Жо на ЧМ
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