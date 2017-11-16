Дубль Жо принес чемпионство «Коринтиансу» в седьмой раз в истории

Завершился матч 35-го тура бразильской Серии А, в котором «Коринтианс» принимал на своем поле «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что в составе хозяев поля дублем отметился нападающий Жо, известный в России по выступлению за ЦСКА. Он за три минуты оформил дубль в ворота соперника.

После этой встречи отрыв «Коринтианса» от идущего втором «Гремио» составил 10 очков, что позволило команде из Сан-Паулу в седьмой раз в своей истории выиграть чемпионат Бразилии.

Бразилия. Серия А. 35 тур

Коринтианс – Флуминенсе – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Энрике, 2; 1:1 – Жо, 46; 2:1 – Жо, 49; 3:1 – Жадсон, 85.