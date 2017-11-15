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  • Силкин: «Защитники сборной России? Смеху подобно. Такая безграмотность!»

Силкин: «Защитники сборной России? Смеху подобно. Такая безграмотность!»

15 ноября 2017, 16:20
18

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3). Специалист раскритиковал игру оборонительной линии российской команды.

«Линия обороны – это болевая точка сборной России. Можно ставить хоть пять, хоть 10 защитников. Это ничего не гарантирует. У нас много лишних передач при переходе из обороны в атаку. Наши защитники не умеют играть в своей штрафной площади руками. Нужно не хватать за майку, а класть руку, чтобы чувствовать соперника. Это идет от того, что неправильно занимают позицию. Нужно вставать так, чтобы видеть и мяч, и нападающего. По трансляции видно, что защитники смотрят на соперника, находясь спиной к мячу! Смеху подобно! Такая безграмотность! И это не то, что Черчесов должен объяснять. Тут азы, которые закладывают в школе.

Обратите внимание: низкорослые аргентинцы выиграли у нас все мячи и в нашей, и в чужой штрафной. А все потому, что соперник набегает, а наши стоят столбами. Можно как угодно расставить 10 человек у ворот, но они должны играть по мячу, идти навстречу, опережать. Преимущество у того, кто набегает. Хорошо, что с испанцами мы немного отошли от оборонительной игры. В матче с аргентинцами во втором тайме на поле вышли Дзагоев и Миранчук – сразу появились подходы. Когда ты атакуешь, то меньше давления на свою защиту. Известно же: лучшая оборона – это атака. Когда я пришел в «Динамо», мы тоже сделали ставку на игру впереди, потому что сзади проблем хватало», — сказал Силкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Силкин Сергей
Комментарии (18)
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Gullit 76
1510752914
!? По защите -прав,но тут ничего нового.
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almanev
1510753028
Напомните кто-нибудь, сколько раз при Силкине Динамо было чемпионом России?
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alexivanof197
1510755104
столько специалистов,шли бы сами тренировали в детских школах закладывали эти азы,а то только анализировать
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mihail200606
1510756549
А кто это будет закладывать защитникам в детстве то? Мутко? Систему советскую как разрушили так восстанавливать никто и не спешит..
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momwig_
1510756921
"Когда я пришел в Динамо..." - чего добился-то? Гений тренерской мысли...
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Бубновский
1510758078
ох уж этот силкин! я, я, яяяя....че ж ты такой бедный, если такой умный?..согласен с ним только в одном: в рпфл нет наверное ни одного защитника, грамотного выбирающего позицию, за исключением пожалуй кришито
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Полная Канистра
1510758419
даёшь Силкона в сборную при нём наша сборная попрёт во как он тут смастерил нашу оборону тыри -пыри и готово не то что мяч муха в нашу зону не пролетит
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Serjoga
1510760951
Критиковать все мастера! Тренирует сборную самодур-вратарь! Он что, не видит, что Васин не последний защитник? В ЦСКА пусть играет последнего, а в сборной он уже достаточно накосячил в обороне! Может забивать, так пусть идет вперед и забивает! Из 18 клубов можно найти одного надежного защитника, просто никто и ничего не ищет! Чьи фамилии на слуху, того и в сборную!
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Tostao
1510761124
Когда я пришел в «Динамо», мы тоже сделали ставку на игру впереди, потому что сзади проблем хватало», — сказал Силкин. -------------------------------------------- А когда его "ушли" из "Динамо", физика была ниже плинтуса и Петреску стоило больших усилий повысить функционал.
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OfaZavr
1510762635
сам то прям супер-пупер специалист все знает все умеет развалил Динамо и больше никто не осмелился клуб в его руки доверить.
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