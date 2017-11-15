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  • «Арарат» не стал разрывать контракт с Павлюченко, но снизил стимулирующие выплаты на 99%

«Арарат» не стал разрывать контракт с Павлюченко, но снизил стимулирующие выплаты на 99%

15 ноября 2017, 12:51
11

«Арарат» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим Романом Павлюченко.

Клуб не стал разрывать контракт с игроком, но снизил размер стимулирующих выплат на 99%. Такое решение было принято в связи с заявлениями, которые дал Павлюченко относительно конфликта. «Арарат» назвал их недостоверными.

Клуб подчеркнул, что игрок был обязан согласовать свои слова с пресс-службой команды, но Павлюченко не сделал этого.

Ранее сообщалось, что игрок самовольно покинул расположение команды. Однако Павлюченко утверждал, что его подставили.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Павлюченко Роман
Комментарии (11)
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Obojaemiy
1510739757
Ну Рома о чем я и говорил в прошлой новости...просто нашли предлог чтоб урезать тебе зарплату! Чурки черножопые!!
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InterMilLano1908
1510739892
Источник: «ВКонтакте»
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ArReal
1510740601
А с армянами всегда так...
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Томь вперёд
1510742091
Слишком много слухов и пиара для второй лиги...
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alexivanof197
1510743511
да,источник достоверный слишком
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mishavandit
1510746785
99% ))
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Пестрый
1510747138
Другим наука как с арами связываться)))
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Диктор
1510751732
Ромка правду сказал а армяшкам не понравилось-сразу же гайки стали закручивать.
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SERG63
1510756194
Жаль Романа...
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OfaZavr
1510757880
да сам бы разорвал контракт и ушел от них, зачем терпеть это.
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