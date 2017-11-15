«Арарат» не стал разрывать контракт с Павлюченко, но снизил стимулирующие выплаты на 99%

«Арарат» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим Романом Павлюченко.

Клуб не стал разрывать контракт с игроком, но снизил размер стимулирующих выплат на 99%. Такое решение было принято в связи с заявлениями, которые дал Павлюченко относительно конфликта. «Арарат» назвал их недостоверными.

Клуб подчеркнул, что игрок был обязан согласовать свои слова с пресс-службой команды, но Павлюченко не сделал этого.

Ранее сообщалось, что игрок самовольно покинул расположение команды. Однако Павлюченко утверждал, что его подставили.