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  • Павлюченко – о ситуации с «Араратом»: «Меня подставили, я не бросал команду»

Павлюченко – о ситуации с «Араратом»: «Меня подставили, я не бросал команду»

14 ноября 2017, 16:52
15

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко высказал свою версию по поводу ситуации, возникшей между ним и московским клубом.

Ранее сообщалось, что форвард самовольно покинул команду, не дожидаясь отпуска.

«Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе. «Арарат» заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как все было на самом деле. Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: «Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребенка каникулы, обещал отвезти на море». На тот момент у нас отрыв был 15 очков от второго места.

Президент «Арарата» ответил, дословно: «Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем». Я подошел к тренеру и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: «Рома, почему тебя нет на тренировке?»

Через пять дней президент собрал команду со словами: «Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет». Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья улетела бы, а я бы остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня гонят, не имея на то оснований.

Тренер сказал: «Без проблем, езжай». Я с ним общался и до, и после предпоследнего матча. У меня еще микротравма икроножная. Тренер говорил: «У тебя ведь есть проблемы со здоровьем, скорее всего, ты не будешь готовиться к последнему матчу». Мне требовалось две недели на восстановление мышц. Я действительно не смог бы.

Я звонил президенту «Арарата», но он не отвечает. Общался с гендиром. Он ответил: «Тебя Арам Ашотович не отпускал». Я бы не стал выдумывать. Привык все выстраивать на доверии. Не ехать же к юристам за печатью, если тебе говорят: «Езжай без проблем». А мне еще и вторую причину назвали, почему хотят разорвать со мной контракт. Им не нравится моя игра. В 11-ти встречах я забил девять мячей, мол, это плохой показатель, и они хотели бы в два-три раза больше. Это слова гендира. Такая вот причина для разрыва контракта. Мне просто не хочется, чтобы люди думали, будто я такой гад. Я не люблю ругаться, но хотелось рассказать правду. Меня подставили. Я не знаю, зачем такие вещи делает президент и главный тренер. Когда отрыв три очка, то Павлюченко нужен, когда стало 15 очков – уже не нужен», – сказал Павлюченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Павлюченко Роман
Комментарии (15)
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RedWhiteFans2
1510668480
Это попадос Рома. Нужно было заявление написать в счёт отпуска, или больничный прикупить.
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RotBerg
1510669064
Армяне)
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Ливepпуль
1510669412
Они реально думали что павлюченко за 11 матчей забьет больше 20 мячей в 35 лет? У этих Ашотов с головой не впорядке
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SpartakSpartakSpartak
1510669433
Роман, зачем тебе этот Арарат?
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Чикомас
1510669638
Павлюченко-уже не игрок. Арарат- не команда. Так, просто клоунская программа.
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valdemar47
1510671416
Да, это армяне! Кидалово у них во всем! Это самася уродская нация!
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insider_retro
1510671955
Все стороны конфликта поют безвинные песни.... А истина где-то посередине...
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Obojaemiy
1510675601
Рома не обращай внимания на этих армян они подлые люди!! Только и могут обманывать и подставлять!!! Понятно же что тебя сливают потому что большая зарплата.а армяни жадные существа!! Россия с тобой!!!
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OfaZavr
1510675634
опять странности какие-то творятся в этом проекте который похоже лопнет как мыльный пузырь.
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Диктор
1510680457
Ромка это же армяни-о чем вообще говорить?
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