Павлюченко – о ситуации с «Араратом»: «Меня подставили, я не бросал команду»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко высказал свою версию по поводу ситуации, возникшей между ним и московским клубом.

Ранее сообщалось, что форвард самовольно покинул команду, не дожидаясь отпуска.

«Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе. «Арарат» заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как все было на самом деле. Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: «Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребенка каникулы, обещал отвезти на море». На тот момент у нас отрыв был 15 очков от второго места.

Президент «Арарата» ответил, дословно: «Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем». Я подошел к тренеру и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: «Рома, почему тебя нет на тренировке?»

Через пять дней президент собрал команду со словами: «Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет». Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья улетела бы, а я бы остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня гонят, не имея на то оснований.

Тренер сказал: «Без проблем, езжай». Я с ним общался и до, и после предпоследнего матча. У меня еще микротравма икроножная. Тренер говорил: «У тебя ведь есть проблемы со здоровьем, скорее всего, ты не будешь готовиться к последнему матчу». Мне требовалось две недели на восстановление мышц. Я действительно не смог бы.

Я звонил президенту «Арарата», но он не отвечает. Общался с гендиром. Он ответил: «Тебя Арам Ашотович не отпускал». Я бы не стал выдумывать. Привык все выстраивать на доверии. Не ехать же к юристам за печатью, если тебе говорят: «Езжай без проблем». А мне еще и вторую причину назвали, почему хотят разорвать со мной контракт. Им не нравится моя игра. В 11-ти встречах я забил девять мячей, мол, это плохой показатель, и они хотели бы в два-три раза больше. Это слова гендира. Такая вот причина для разрыва контракта. Мне просто не хочется, чтобы люди думали, будто я такой гад. Я не люблю ругаться, но хотелось рассказать правду. Меня подставили. Я не знаю, зачем такие вещи делает президент и главный тренер. Когда отрыв три очка, то Павлюченко нужен, когда стало 15 очков – уже не нужен», – сказал Павлюченко.