Мовсесьян: «В России с молодыми игроками все замечательно»

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью «Бомбардиру» оценил ситуацию с молодыми футболистами в России. По словам специалиста, в нашей стране нет инструментов подводки юных игроков ко взрослому уровню.

«Вызову гнев большинства диванных специалистов, но скажу, что в России с молодыми игроками все замечательно. Но у нас нет инструмента подводки их к взрослому уровню. Если отдельно взятый мальчик попадает в удачное стечение обстоятельств, то выясняется, что он чуть ли не претендент на попадание в национальную сборную. Или как сейчас с Костей Кучаевым, которого вызывают в сборную U-21, где ребята на два года старше. Все это подтверждает то, что игроки у нас очень качественные.

В составе сборной России 98-го года рождения я лично видел, как Германия 25 минут не могла отнять у наших мяч и вообще не понимала, что происходит. Таких беспомощных немцев я еще не видел. И наши ребята ничем не уступают сверстникам из-за границы. Но в Европе есть инструменты подводки и команды разного уровня, а у нас – нет. Зато в России есть большие (даже очень большие) пролеты между этажами. У нас дырка между 17-18-летним и 23-25-летним возрастами. И, если не стечение обстоятельств, мальчику просто не на что опереться, чтобы подняться на следующую ступеньку», – сказал Мовсесьян.

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