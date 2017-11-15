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Мовсесьян: «В России с молодыми игроками все замечательно»

15 ноября 2017, 15:30
5

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью «Бомбардиру» оценил ситуацию с молодыми футболистами в России. По словам специалиста, в нашей стране нет инструментов подводки юных игроков ко взрослому уровню.

«Вызову гнев большинства диванных специалистов, но скажу, что в России с молодыми игроками все замечательно. Но у нас нет инструмента подводки их к взрослому уровню. Если отдельно взятый мальчик попадает в удачное стечение обстоятельств, то выясняется, что он чуть ли не претендент на попадание в национальную сборную. Или как сейчас с Костей Кучаевым, которого вызывают в сборную U-21, где ребята на два года старше. Все это подтверждает то, что игроки у нас очень качественные.

В составе сборной России 98-го года рождения я лично видел, как Германия 25 минут не могла отнять у наших мяч и вообще не понимала, что происходит. Таких беспомощных немцев я еще не видел. И наши ребята ничем не уступают сверстникам из-за границы. Но в Европе есть инструменты подводки и команды разного уровня, а у нас – нет. Зато в России есть большие (даже очень большие) пролеты между этажами. У нас дырка между 17-18-летним и 23-25-летним возрастами. И, если не стечение обстоятельств, мальчику просто не на что опереться, чтобы подняться на следующую ступеньку», – сказал Мовсесьян.

«Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мовсесьян Андрей
Комментарии (5)
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multiscan
1510751924
Противоречит сам себе: "Нет инструментов подводки..." и тут же:"Всё в порядке..." Нестыковочка!
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Alex3920486
1510752888
Да просто, как было за бабло, так и осталось....вот и весь закон подводки....
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nemolod
1510763581
Ага,а что же в том же ЦСКА этот инструмент подводки не используют и талантливые мальчики годами прокисают в дубле?
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prezent2017
1510780409
Это все леги виноваты!
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