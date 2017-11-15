Эриксен: «Я нечасто делаю хет-трики, поэтому это невероятно»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен назвал свой хет-трик в ворота сборной Ирландии невероятным.

«Это невероятное чувство! Мы долго и упорно сражались ради выхода на чемпионат мира. Два стыковых матча получились очень тяжелыми, но мы можем быть довольны результатами. Теперь с нетерпением ждем чемпионата мира.

Я нечасто делаю хет-трики, поэтому, конечно, это невероятно! Вывести сборную своей страны на чемпионат мира, забив три гола в стыковом матче на выезде... Это огромное событие в моей жизни, в моей футбольной карьере. Это очень круто, и я просто на седьмом небе от счастья. Второй гол получился самым техничным, он получше, чем остальные. В остальных случаях я просто бил куда надо», – сказал Эриксен.

Напомним, что ответный стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 Ирландия – Дания закончился со счетом 1:5. В первой встрече была зафиксирована ничья – 0:0.