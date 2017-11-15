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  • Эриксен: «Я нечасто делаю хет-трики, поэтому это невероятно»

Эриксен: «Я нечасто делаю хет-трики, поэтому это невероятно»

15 ноября 2017, 07:30
3

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен назвал свой хет-трик в ворота сборной Ирландии невероятным.

«Это невероятное чувство! Мы долго и упорно сражались ради выхода на чемпионат мира. Два стыковых матча получились очень тяжелыми, но мы можем быть довольны результатами. Теперь с нетерпением ждем чемпионата мира.

Я нечасто делаю хет-трики, поэтому, конечно, это невероятно! Вывести сборную своей страны на чемпионат мира, забив три гола в стыковом матче на выезде... Это огромное событие в моей жизни, в моей футбольной карьере. Это очень круто, и я просто на седьмом небе от счастья. Второй гол получился самым техничным, он получше, чем остальные. В остальных случаях я просто бил куда надо», – сказал Эриксен.

Напомним, что ответный стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 Ирландия – Дания закончился со счетом 1:5. В первой встрече была зафиксирована ничья – 0:0.

Источник: УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Дания Ирландия Эриксен Кристиан
Комментарии (3)
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Danish Dynamite
1510724350
Барселона, чем охотиться за деревяшкой Коутиньо, разули бы глаза. Хотя, уже поздно, наверное. Тоттенхем дешевле 100 его не отдаст, если вообще отдаст... Кристиану хорошо в Лондоне, но как болельщику датчан, хотелось бы, чтобы лидер команды играл в одной из топ-3: Баварии, Барсе или Реале.
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Евгений П
1510724947
Зря он из Аякса перешёл в "не топовый" Тоттенхэм. Эта команда уже тогда была не его уровня
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zabvo9406
1510740293
Помниться года 3 назад, любимая Боруссия Дортмунд на замену Гётце выбирала между Эриксенем из Аякса и еще кем-то (не помню)... Ошиблись
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