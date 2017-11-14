Уткин: «Команда, владеющая мячом 20-25% времени, — это лицо России на ЧМ? Вы что, с ума сошли?»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Первый удар в створ ворот аргентинцев сборная России нанесла после 70-й минуты с углового, и это удручает. Что это, если не стыд и позор? С одной стороны, мы играли с командой Месси, а с другой — этих аргентинцев только что гоняли всякие Парагваи.

Да, матч товарищеский, но он товарищеский и для Аргентины. Аргентинцы, мягко говоря, тяжеловаты. И что мы с ними показываем? Игру в семь защитников. У нынешней сборной совершенно никакой перспективы не просматривается. Просто никакой. Так играть на своем чемпионате мира стыдно. Так никто никогда не играл на своем чемпионате мира, как собирается играть сборная России, кроме, возможно, сборной Швейцарии, но то было очень давно.

Самое обидное, что было почти два года для строительства сборной. Ресурсы, конечно, ограничены. Но это что — лицо России на домашнем чемпионате мира? Команда, которая собирается владеть мячом 20-25% времени? Вы что, с ума сошли? Это же стыдоба. Просто бездарно. По-другому назвать это невозможно. Безамбициозная, безынициативная игра.

Играем на домашнем чемпионате мира и сами себе хотим показать, что мы чужие на этом празднике жизни? Почему в сборную вызывается седовласый Габулов, а не Митрюшкин? В атаке есть места только для трех игроков, которые могли бы определить лицо команды. Зато забронированы места за защитником Васиным по прозвищу «Бомба в огороде», за защитником Кудряшовым, который не может отдать пас игроку своей команды в принципе. Все это грустно и безысходно.

Черчесов, как известно, рано приходит на работу. И что, спрашивается, он там делает, о чем думает?» — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

Сейчас сборная России проводит товарищеский матч со сборной Испании. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.