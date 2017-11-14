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  • Зобнин: «Очень ждал момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй»

Зобнин: «Очень ждал момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй»

14 ноября 2017, 17:26
2

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что ему было очень тяжело наблюдать за матчами красно-белых со стороны. По словам игрока, он не мог дождаться возвращения на поле.

Напомним, 23-летний хавбек получил травмы крестообразных связок в начале июня в матче за сборную России.

– Чувствую себя прекрасно, очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче! Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.

– Вы пропустили почти полгода. Наверняка непросто было все это время наблюдать за матчами команды с трибуны…

– Да, но, знаете, через все нужно пройти в жизни, как говорится. Постоянно следил за партнерами, смотрел все игры и был в курсе всех дел команды. Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось все легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй. Смотрел на колено: разочаровывался, если оно было опухшим, радовался, когда опухоль спадала и боль исчезала. Что ж, такая интересная жизнь у меня… Самое главное, что уже травму залечил.

– Вы восстановились раньше ожидаемых сроков. Скорее вернуться в строй помогла поддержка близких и болельщиков?

– Конечно. Спасибо им за это большое! Мне много людей писали и звонили. Было приятно. Еще очень помогли близкие – родители и жена. Вместе мы все прошли. Знаете, после операции нам дали диск с записью процесса. Он длился сорок – сорок пять минут. Как-то мы были дома, я сидел с сыном Робертом. Жена куда-то отошла. Смотрю, ее нет уже где-то полчаса. Потом возвращается, вся такая серьезная: «Посмотрела, что врачи с твоим коленом делали… Они же просто ювелиры. Ну и ты, конечно, молодец. Уже бегаешь, бьешь по воротам, быстро идешь на поправку. Пока наблюдала за операцией, думала: это же ужас вообще, как собираешься играть?.. Но у тебя, слава богу, получается восстановиться». А сам я запись с диска не смотрел. И точно не планирую делать это до завершения своей футбольной карьеры. Не хочу.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (2)
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Krics
1510679034
Продолжай в том же духе , удачи тебе Ромка.
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Диктор
1510680027
СПАРТАК ЭТО ТЕБЕ ТАК ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ-И У ЕВРОПУ-разочаровал ты Ромка.
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