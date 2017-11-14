Димидко: «В игре ЦСКА с «Локомотивом» Вернблум сыграл грубо, Гончаренко выбегал на поле. Другие команды за такое обязательно бы наказали»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Александр Димидко накануне встречи 17-го тура РФПЛ против ЦСКА отметил, что в прошлом матче с «Локомотивом» (2:2) армейцы, в частности полузащитник Понтус Вернблум, действовали достаточно грубо.

По мнению капитана хабаровчан, если бы подобное позволила себе другая команда, она несомненно подверглась бы санкциям со стороны РФС.

– В прошлом туре центральным матчем была игра «Локомотив» – ЦСКА. После нее все обсуждали игру Вернблума. А вы так жестко и зло сможете?

– Могу, да. Это зависит от эмоций, накала матча. Димидко. Тяжело выходить с такими эмоциями на каждый матч. Но там было дерби, битва лидеров. Было видно, что напряжение на матче присутствует. Не все справились с этим давлением, волнением. Кто-то выходил за рамки футбольных правил. Тот же Вернблум сыграл не жестко, а грубо. Самое интересное, он остался безнаказанным. Там же тренер (прим. – Виктор Гончаренко) выбегал на поле, но санкций не последовало. Думаю, если бы играли другие команды, обязательно бы последовали санкции. Ну ничего, пусть приезжают в Хабаровск. Постараемся дать им достойный отбор, дать бой.

Поединок «СКА-Хабаровск» – ЦСКА состоится в субботу, 18 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.