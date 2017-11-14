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  • Димидко: «В игре ЦСКА с «Локомотивом» Вернблум сыграл грубо, Гончаренко выбегал на поле. Другие команды за такое обязательно бы наказали»

Димидко: «В игре ЦСКА с «Локомотивом» Вернблум сыграл грубо, Гончаренко выбегал на поле. Другие команды за такое обязательно бы наказали»

14 ноября 2017, 14:15
8

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Александр Димидко накануне встречи 17-го тура РФПЛ против ЦСКА отметил, что в прошлом матче с «Локомотивом» (2:2) армейцы, в частности полузащитник Понтус Вернблум, действовали достаточно грубо.

По мнению капитана хабаровчан, если бы подобное позволила себе другая команда, она несомненно подверглась бы санкциям со стороны РФС.

– В прошлом туре центральным матчем была игра «Локомотив» – ЦСКА. После нее все обсуждали игру Вернблума. А вы так жестко и зло сможете?

– Могу, да. Это зависит от эмоций, накала матча. Димидко. Тяжело выходить с такими эмоциями на каждый матч. Но там было дерби, битва лидеров. Было видно, что напряжение на матче присутствует. Не все справились с этим давлением, волнением. Кто-то выходил за рамки футбольных правил. Тот же Вернблум сыграл не жестко, а грубо. Самое интересное, он остался безнаказанным. Там же тренер (прим. – Виктор Гончаренко) выбегал на поле, но санкций не последовало. Думаю, если бы играли другие команды, обязательно бы последовали санкции. Ну ничего, пусть приезжают в Хабаровск. Постараемся дать им достойный отбор, дать бой.

Поединок «СКА-Хабаровск» – ЦСКА состоится в субботу, 18 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА Локомотив Димидко Александр Вернблум Понтус Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Dominator777
1510659383
"Бородатая" тема, набившая всем оскомину.
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nik55
1510660022
накажут----овса не дадут
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Копытин
1510669776
Лишь бы пукнуть, а то кроме жителей, и то не всех, Хабаровска про Демидко никто и не знает.
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subbotaspartak
1510670342
Редкий случай - соглашусь с Ари - я бы Верблюду ответил.
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Полная Канистра
1510673248
опять заруба на дальнем востоке намечается 2 серия или 5 серия // НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ//
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truded
1510677528
интересно, кто проплачивает все эти "темы" про игроков ЦСКА? Сначала высчитывают: сколько упущено денег на ставках "пропущенный голы в ЛЧ Игорем"; теперь историю Вернблума обсасывают.. Такое ощущение, что данный ресурс топит за кого-то с детства, но боится покраситься в цвета обожаемого клуба.
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prezent2017
1510693058
ЦСКА проходит по особому счету, ибрейскому!
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