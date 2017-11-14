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Зобнин хочет набрать форму перед переходом в европейский клуб

14 ноября 2017, 08:53
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не торопится говорить о своем переходе в европейский клуб. Футболист уверен, что для начала ему нужно набрать форму после травмы.

«До травмы было много разговоров по поводу моего ухода в европейские клубы. Прежде всего, конечно, хочу набрать форму, которая была в чемпионском сезоне, а затем проверить свои силы на фоне серьезных соперников, готов ли я ехать в европейский чемпионат и играть там.

Жесткость на поле? Я не считаю себя грубым футболистом. В меру жесткий, но не грубый. Если брать прошлый сезон, то почти всегда играл в атаке, то есть с фланга. Не знаю, откуда это пошло, кто-то вообще сравнивал меня с Гаттузо», – сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, что футболист получил травму в начале лета в товарищеском матче сборной России против венгров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Гаттузо Дженнаро
Комментарии (13)
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pravda
1510639600
Форму вообще то надо держать постоянно, а не когда нужно куда то переходить...а так удачи.
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овертайм
1510645137
интересно а сборная заплатила спартаку компенсацию за травму зобнина?)
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Диктор
1510649812
Вот это противно читать-если что.
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oyabun
1510650199
Я, как болельщик, не хотел бы чтобы Зобнин переходил куда бы то ни было. Ему то может и хорошо будет, а нам как болельщикам Спартака какая от того радость? Потерять ключевого игрока и радоваться? Увольте! Поэтому скажу жестко - "Роман, а тебя кто нибудь зовет в Европу? Имею ввиду хороший клуб, сильнее Спартака, а не какой нибудь турецкий Трабзонспор или что то в этом роде. И я очень сомневаюсь что позовут. Поэтому, давай ка родной, потрудись на пользу родного красно-белого стяга. И без поползновений.."
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OfaZavr
1510651768
я конечно предвзято скажу, но хотел бы чтобы он остался в Спартаке и приносил пользу подольше нам, ну а так нормальное желание и цель.
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Igor Belousov
1510654312
останься в спартаке
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ilichkadr
1510657483
Отвалят Зобнину полтора лимона зеленых и хотелка "проверить свои силы на фоне серьезных соперников" отпадет сама собой.
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Полная Канистра
1510673619
Роман не торопись всё впереди у тебя жизнь покажет а сейчас // ЕСТЬ У НАС ЕЩЁ ДОМА ДЕЛА//
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