Зобнин хочет набрать форму перед переходом в европейский клуб

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не торопится говорить о своем переходе в европейский клуб. Футболист уверен, что для начала ему нужно набрать форму после травмы.

«До травмы было много разговоров по поводу моего ухода в европейские клубы. Прежде всего, конечно, хочу набрать форму, которая была в чемпионском сезоне, а затем проверить свои силы на фоне серьезных соперников, готов ли я ехать в европейский чемпионат и играть там.

Жесткость на поле? Я не считаю себя грубым футболистом. В меру жесткий, но не грубый. Если брать прошлый сезон, то почти всегда играл в атаке, то есть с фланга. Не знаю, откуда это пошло, кто-то вообще сравнивал меня с Гаттузо», – сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, что футболист получил травму в начале лета в товарищеском матче сборной России против венгров.