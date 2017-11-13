Лопетеги: «Иско относится к футбольной элите»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что полузащитника «Реала» Иско показывает стабильную игру на самом высоком уровне, что относит его к элите современного футбола.

«Иско относится к футбольной элите. Это тот игрок, который демонстрирует завидную стабильность на самом высоком уровне. Игрок добился такого признания за счет своего мастерства, но одного лишь класса здесь недостаточно. Помимо своего очень высокого мастерства он весьма силен и психологически.

Все эти качества в совокупности сделали его столь сильным игроком. Лучший футбол Иско еще впереди, я в этом нисколько не сомневаюсь. Со своим менталитетом, амбициями и подходом к делу он способен добиться наивысших высот в футболе», – приводит слова Лопетеги Bernabeu Digital.

Напомним, что в предстоящем товарищеском матче сборной Испании с командой России Иско не сможет принять участие из-за травмы.