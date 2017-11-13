Эберль: «Если бы не травмы, то Ройс играл бы в топ-клубе»

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль считает, что бывший футболист его команды Марко Ройс, который сейчас играет в составе дортмундской «Боруссии», сравним по своему таланту с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«В том случае, если бы Ройс мог избавиться от постоянных травм, то, возможно, защищал бы сейчас цвета одного из европейских грандов. На мой взгляд, полностью оправданно было бы сравнивать Марко с Неймаром, принимая во внимание его игровые способности», – заявил Эберль.

Стоит отметить, что Ройс имеет на руках действующий контракт с «Боруссией», который рассчитан до середины 2019 года.