Бакайоко все еще рассчитывает на вызов в сборную Франции

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко остался недоволен своим отсутствием в составе национальной команды Франции в товарищеской встрече с Уэльсом, которая закончилась со счетом 2:0.

«Меня расстроил тот факт, что я не попал в состав. Но я верю, что смогу сыграть на чемпионат мира. Это моя цель.

Я выступаю за топ-клуб, и этот факт сыграет свою роль. А Матюиди, Канте и Рабьо – не лучше меня. Уважаю выбор тренера, этих игроков, но я хотел бы попасть в сборную», – цитирует Бакайоко L`Equipe.

Напомним, сборной Франции предстоит сыграть товарищеский матч с Германией. Игра состоится во вторник, 14 ноября.