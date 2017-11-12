Главный тренер «Луч-Энергии»: «Ребята почувствовали, что они кому-то нужны»

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал победу своей команды над «Шинником» (3:1). После этого успеха «Луч» покинул зону вылета ФНЛ.

Ранее сообщалось, что игроки команды не получали зарплату в течение четырех месяцев.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Эта победа рождалась очень тяжело. В первом тайме мы вышли будто бы со слишком большим респектом к сопернику и в итоге допустили ошибку и пропустили гол. После перерыва помогли замены, хотя пришлось уже идти ва-банк. Именно так, на мой взгляд, и должны усиливать игру выходящие на замену футболисты.

Для нас очень важна поддержка и внимание губернатора, спонсоров. Ребята почувствовали, что они кому-то нужны. Со своей стороны могу заверить, что мы будем работать на совесть и сделаем все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице», – сказал Хорняк.