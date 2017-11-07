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  • Тренер «Луча-Энергии»: «Мы за четыре месяца ни рубля не получили. Бесплатно здесь работаем»

Тренер «Луча-Энергии»: «Мы за четыре месяца ни рубля не получили. Бесплатно здесь работаем»

7 ноября 2017, 22:11
12

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк рассказал о ситуации в клубе в интервью сайту vl.ru.

– 6 ноября болельщики приехали, чтобы накормить футболистов, как к этому относитесь?

– Это был шок для меня, но такой поступок вызывает большое уважение. Значит, есть люди, которые любят футбол и понимают, чего нам не хватает.

Я не думал, что в команде будут такие проблемы, что на тренировках будет не доставать элементарных вещей.

– Сейчас какая ситуация в команде?

– Мы живем так уже месяц – полтора. Живем сегодняшним днем и не знаем, что будет завтра. У команды есть желание работать, но не хватает, как я уже говорил, элементарных вещей.

На тренировках сейчас игроки работают на сто процентов, а как только нормализуется финансовая ситуация – и победы придут. Сейчас очень трудно сконцентрироваться на игре, ведь есть более важные проблемы.

– Вы в 2001 году играли в столичном «Динамо», работали как тренер на чемпионате Армении. Где-то были подобные проблемы с финансированием?

– Московское «Динамо» стало для меня большой школой. Там я играл с такими футболистами, как Александр Точилин, Андрей Кобелев, Александр Панов, Дмитрий Булыкин. Конечно, были какие-то небольшие проблемы с зарплатами, но они в течение двух-трех недель решались. То, что происходит сейчас, для меня большой шок.

Мы стараемся на тренировках максимально заниматься с игроками, но у них в головах еще и вопросы по питанию и проживанию, которые профессиональный футболист не должен решать.

Мы сами за три с половиной – четыре месяца ни рубля не получили. Бесплатно здесь работаем. Живем за счет денег, которые у нас были на счетах, но вечно это не может продолжаться, мы тоже люди.

– Что дальше?

– Я уверен, что новый губернатор и его люди изменят ситуацию. Так не может дальше продолжаться. Слышал, что второй год такая ситуация в клубе. Очень жаль, что это чувствуют и болельщики. Мы хотим, чтобы они получали удовольствие, приходя на игры.

– Сколько готовы терпеть?

– Я думаю, что мы уже достаточно терпели. На выездах есть питание, поэтому наши футболисты там лучше играют. Дома я не знаю, что они едят. Любительский клуб может так работать, но никак не профессиональный. Хотелось бы, чтобы ситуация нормализовалась.

«Луч-Энергия» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Луч Хорняк Жолт
Комментарии (12)
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Italian_93
1510082886
Как играете так и платят т.е. херовые из вас футбалеры
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BRO_football
1510083641
Помнится, 3 дня назад Мутко обещал помочь Лучу решить все проблемы. Что-то этот урод не слишком торопится.
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Юрэс
1510090642
а куда про.......ли до этого заработанное
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OPG-Diversant
1510153322
Ну содержать клуб за счет других жителей региона тоже не правильно. Пусть место Луча занимает команда у которой есть спонсоры. Другое дело если деньги были, а их разворовали. Тогда надо искать виноватых.
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