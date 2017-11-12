Колыванов: «Уверен, что те, кто посетил матч Россия – Аргентина, не пожалели»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился впечатлениями от реконструированных «Лужников», где прошел товарищеский матч между сборными России и Аргентины (0:0).

Напомним, что после игры у посетителей стадиона возникли проблемы с выходом из арены и дорогой до общественного транспорта.

– Матч вы смотрели в «Лужниках». Как вам обновленная арена?

– Восторг! Шикарный стадион, чудесная атмосфера. Без беговых дорожек смотреть футбол стало намного удобнее. Уверен, те, кто пришел в субботу в «Лужники», не пожалели.