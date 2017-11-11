Булыкин: «Сборная Аргентины сильно не выкладывалась»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1).

«Наша команда сегодня сыграла хорошо. Если бы отстояли ничью, было бы еще лучше. Ребята молодцы, не стушевались перед топ-сборной. В некоторый моментах, конечно же, был виден высокий класс игроков Аргентины, но наши футболисты выглядели достойно.

«Лужники» понравились. Хороший стадион. Аншлаг был. Думаю, это понравилось и болельщикам, и футболистам.

Что касается Месси, то игра была товарищеской, поэтому он не совсем рвался вперед. Все знают, что Месси — топ-футболист, и когда нужно, он может взять игру на себя и сделать результат.

Повторюсь, матч был товарищеский, поэтому сборная Аргентины сильно не выкладывалась. Но все равно были видны уровень и мастерство аргентинских игроков, которое в конце реализовалось в забитый гол, хотя и не без помощи офсайда», — сказал Булыкин.

Следующий матч сборная России сыграет 14 ноября со сборной Испании. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы