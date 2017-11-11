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Булыкин: «Сборная Аргентины сильно не выкладывалась»

11 ноября 2017, 21:57
15

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1).

«Наша команда сегодня сыграла хорошо. Если бы отстояли ничью, было бы еще лучше. Ребята молодцы, не стушевались перед топ-сборной. В некоторый моментах, конечно же, был виден высокий класс игроков Аргентины, но наши футболисты выглядели достойно.

«Лужники» понравились. Хороший стадион. Аншлаг был. Думаю, это понравилось и болельщикам, и футболистам.

Что касается Месси, то игра была товарищеской, поэтому он не совсем рвался вперед. Все знают, что Месси — топ-футболист, и когда нужно, он может взять игру на себя и сделать результат.

Повторюсь, матч был товарищеский, поэтому сборная Аргентины сильно не выкладывалась. Но все равно были видны уровень и мастерство аргентинских игроков, которое в конце реализовалось в забитый гол, хотя и не без помощи офсайда», — сказал Булыкин.

Следующий матч сборная России сыграет 14 ноября со сборной Испании. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Аргентина Булыкин Дмитрий
Комментарии (15)
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Mario84
1510427072
Очень обидно, если наши НОВЫЕ стадионы ждёт судьба олимпийских площадок Сочи.
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Тraumtanzеr
1510427086
верно,товарняк же
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DOCTOR PENALTY
1510428264
Что называется на классе!!!
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Князев
1510428955
Наши хвалёные нападающие: все эти Кокорины, Смоловы и Полозы сущая посредственность. Надо найти хоть одного стоящего, типа Фарфана, но пока у нас я не вижу.
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GoLenaStop
1510430955
Очевидна не только разница в классе (что просто жуть) , а ПОЛНОЕ отсутствие идеи в игре. Получил мяч и не знает, что с ним сделать. То ли дриблинг устроить у ворот , то ли за борт сразу... Ощущение такое, что игроков зае..али инструкциями и очередными установками. Игра потеряна. И зачем строить стадионы , если на них смотреть НЕЧЕГО? Опять рынки крытые будут?
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paracetamol
1510433060
У Аргентины идет тренировочный процесс.
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BlackMurder
1510434415
а че выкладываться?перед деревьями)Месси приехал только из-за Кокорина
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Axe111
1510439481
Аргентина вообще не напрягалась, как говно возили типа нашу топовую сборную, фу геи
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арейская
1510443358
Америку не открыл, сами знаем как бы могло закончится в оф.матче...
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OfaZavr
1510475538
другого и не ожидали, зачем им особо напрягаться в тов. матче да еще и соперник позволял не в полную силу играть.
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