Альба заявил, что с уходом Неймара у него стало больше места в атаке «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что ему нравится играть без экс-нападающего каталонцев Неймара.

По словам испанца, после ухода бразильца в «ПСЖ» у него появилось больше места в атаке.

«Теперь у меня больше места, и это на самом деле лучше для меня. Неймар – отличный игрок, который решил уйти из-за обстоятельств, следуя своим чувствам и мыслям. Тем не менее в команде осталось еще много людей, которые могут хорошо поработать. Я доволен нынешними игроками», – сказал Альба.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро.