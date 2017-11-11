Неймар расплакался на пресс-конференции после матча с Японией

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сдержал слез на пресс-конференции после товарищеского матча против сборной Японии (1:3). Произошло это в момент, когда главный тренер южноамериканцев Тите отвечал на вопрос о своих взаимоотношениях с игроком «ПСЖ».

«Мне надоело слышать, что я конфликтую с Неймаром. Да, у него свой характер, равно как и у всех нас. Однако нужно скрупулезно подбирать выражения, когда мы говорим о таких вещах. Могу сказать, что у Неймара большое сердце», – сказал Тите.

Форвард пустил слезу, приобнял тренера и ушел из пресс-центра.