Неймару больно от слухов о конфликте с Кавани и Эмери

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар прокомментировал информацию о том, что у него имеется конфликт с главным тренером Унаи Эмери и партнером Эдинсоном Кавани. Бразилец опровергает недопонимание.

«У меня нет никаких проблем в общении с тренером и партнерами. Мне все нравится в Париже. Больно от слухов, которые есть о конфликтах. Это ложь, и она беспокоит меня больше всего», – приводит слова бразильца Le Parisien.

Неймар пришел в «ПСЖ» летом за 222 миллиона евро из «Барселоны».