Президент «Урала» — об игре с «Динамо»: «Мы показывали футбол европейского уровня»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2) и высказался об игре своей команды.

«Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил – если будет игра, то будут и очки. Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно.

А на нашу команду интересно смотреть. Такая игра, как с «Динамо» в первом тайме. Быстрые, размашистые атаки.

Мы действительно здорово играли. Показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это ни звучало. Мне лично интересно смотреть игру нашей команды. Поэтому у «Урала» и появились очки – когда есть игра, очки все равно придут», — сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

После 16 туров команда из Екатиренбурга занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Урал» отстает от зоны еврокубков на одно очко.