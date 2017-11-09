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  • Президент «Урала» — об игре с «Динамо»: «Мы показывали футбол европейского уровня»

Президент «Урала» — об игре с «Динамо»: «Мы показывали футбол европейского уровня»

9 ноября 2017, 18:54
6

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2) и высказался об игре своей команды.

«Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил – если будет игра, то будут и очки. Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно.

А на нашу команду интересно смотреть. Такая игра, как с «Динамо» в первом тайме. Быстрые, размашистые атаки.

Мы действительно здорово играли. Показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это ни звучало. Мне лично интересно смотреть игру нашей команды. Поэтому у «Урала» и появились очки – когда есть игра, очки все равно придут», — сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

После 16 туров команда из Екатиренбурга занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Урал» отстает от зоны еврокубков на одно очко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (6)
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Сильвербой
1510243497
Ну хорошо что не уточнил на какой чемпионат ориентироваться! А то у меня уже мысли полезли про Англию или Германию! Возможно он имел ввиду Украину или Молдову!
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Dominator777
1510247789
Шутник, однако...
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ROSTOV SUPER
1510247934
Гриша , а что было во втором тайме ?
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серега кашин
1510251765
да он себе явно льстит
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max74
1510586872
Если тока Виктория Плзень ?
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