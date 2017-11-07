«Зенит» ждет хет-трик от Дриусси после его совместного фото с Месси

«Зенит» выложил в своем твиттере совместное фото нападающего команды Себастьяна Дриусси и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Ждем хет-трик», – подписала снимок пресс-служба сине-бело-голубых.
Отметим, что ранее вместе с лидером каталонцев сфотографировался полузащитник петербуржцев Эмилиано Ригони, после чего отметился тремя забитыми мячами в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1).
Напомним, что Месси является партнером Ригони и Дриусси по сборной Аргентины.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Зенит»