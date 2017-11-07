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  • «Зенит» ждет хет-трик от Дриусси после его совместного фото с Месси

«Зенит» ждет хет-трик от Дриусси после его совместного фото с Месси

7 ноября 2017, 17:53
13

«Зенит» выложил в своем твиттере совместное фото нападающего команды Себастьяна Дриусси и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Ждем хет-трик», – подписала снимок пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что ранее вместе с лидером каталонцев сфотографировался полузащитник петербуржцев Эмилиано Ригони, после чего отметился тремя забитыми мячами в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1).

Напомним, что Месси является партнером Ригони и Дриусси по сборной Аргентины.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Месси Лионель Дриусси Себастьян
Комментарии (13)
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Бан
1510068456
А если бы он еще поцеловал Месси в пятку, то можно было ждать покер. Что целовать придется за пента-трик, можно только догадываться.
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Taps
1510069620
Месси надо в России плотно кушать, больно щупл.
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Garrincha58
1510073474
Месси надо сфотографироваться вместе с Дзюбой чтобы тот хоть пару за сезон забил
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Portoz
1510074927
Месси на девочку туберкулезницу похож
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Полная Канистра
1510075548
ждите Но это будет очень очень долго
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3a zenit
1510075789
зачем нам хет-трик,нам хет-трик не нужен
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deinego77@yandex.ru
1510083613
Ну так в субботу и будет вам хет-трик в ворота сборной!
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prezent2017
1510092417
Хватит хихикать, опять мимо ЛЧ с хихиканьем пролетите. Надо собраться и хоть Тосну вынести.
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smersh45
1510156647
будем ждать
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Помпомпом
1510232061
Ну надеюсь не в ворота нашей сборной всё-таки)
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