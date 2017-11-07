Видаль забил рабоной на тренировке, находясь за воротами

Официальный аккаунт «Баварии» в твиттере опубликовал видео с тренировки команды.

Полузащитник Артуро Видаль отправил мяч в мини-ворота ударом рабоной. 30-летний чилиец пробил из-за лицевой линии.

В текущем сезоне хавбек забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 14-ти встречах всех турниров.

В октябре он объявил о завершении карьеры в сборной Чили после невыхода на чемпионат мира-2018. Позже экс-тренер команды Хорхе Сампаоли обвинил футболиста в чрезмерном употреблении алкоголя.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии и занимает второе место в группе B Лиги чемпионов.