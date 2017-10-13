Сампаоли упрекнул Видаля и других игроков сборной Чили в пристрастии к алкоголю

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, ранее работавший со сборной Чили, рассказал, что игроки чилийской команды склонны к злоупотреблению алкоголем. По словам специалиста, это влияет на подготовку к матчам.

«У Чили есть игроки, которые недостаточно профессиональны. Тот же Артуро Видаль любит заложить за воротник. Как-то в самолете он спросил у меня разрешения выпить пива, я отказал. Однако игрок все равно вместе с партнерами распил бутылку виски.

Полузащитник Гари Медель любит развлекаться, хотя больше не пьет спиртное», – сказал Сампаоли Las Últimas Noticias.

Чилийцы не попали на чемпионат мира-2018.