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  • Сампаоли упрекнул Видаля и других игроков сборной Чили в пристрастии к алкоголю

Сампаоли упрекнул Видаля и других игроков сборной Чили в пристрастии к алкоголю

13 октября 2017, 13:32
10

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, ранее работавший со сборной Чили, рассказал, что игроки чилийской команды склонны к злоупотреблению алкоголем. По словам специалиста, это влияет на подготовку к матчам.

«У Чили есть игроки, которые недостаточно профессиональны. Тот же Артуро Видаль любит заложить за воротник. Как-то в самолете он спросил у меня разрешения выпить пива, я отказал. Однако игрок все равно вместе с партнерами распил бутылку виски.

Полузащитник Гари Медель любит развлекаться, хотя больше не пьет спиртное», – сказал Сампаоли Las Últimas Noticias.

Чилийцы не попали на чемпионат мира-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Чили Бавария Аргентина Видаль Артуро Сампаоли Хорхе
Комментарии (10)
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zatonn
1507892709
Вот я уже не раз здесь писал, что Видаля давно пора из Баварии "попросить"!
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tilvan
1507895109
сборная алкашей Сампаоли их в ежовых рукавицах держал - выиграли 2 кубка америки
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lim0n7
1507895411
Нормуль. Попросил пивка выпить- отказали, распили бутылку вискаря ))) Красавцы, можно им гражданство наше давать))
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DOCTOR PENALTY
1507895472
Парни видно бухают с горя, что не увидят больше Россию.
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almanev
1507895717
Ну значит многие бухают и тренеры знают об этом, но пока результаты у команды нормальные никто не выносит это на публику, а как только обкакалась команда, то сразу надо рассказать, что Видаль - алкаш. (Это не только Чили касается, а любой команды)
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Александр52
1507897119
Видаль, это типаж, который прокалывается в нужный момент для противников. А в целом, он боец, но очень грязный.
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hevbn 28
1507897527
Интересно что он этого не говорил когда команда выигрывала кубок Америки при нем и хорошо играла на ЧМ 2014, а теперь после провала команды начались эти разговоры , хотя все и так знали того же Артуро и почему то это ему не мешало раньше.Думаю провал чилийцев можно объяснить усталостью ( все таки игроки играли без перерыва три года) прежде всего ментальной.
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OfaZavr
1507908718
это и так известно, Видаль тот еще тип.
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NapaS
1507966808
они сами это не отрицают, типа так исторически сложилось
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