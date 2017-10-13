Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сампаоли упрекнул Видаля и других игроков сборной Чили в пристрастии к алкоголю

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, ранее работавший со сборной Чили, рассказал, что игроки чилийской команды склонны к злоупотреблению алкоголем. По словам специалиста, это влияет на подготовку к матчам.

    «У Чили есть игроки, которые недостаточно профессиональны. Тот же Артуро Видаль любит заложить за воротник. Как-то в самолете он спросил у меня разрешения выпить пива, я отказал. Однако игрок все равно вместе с партнерами распил бутылку виски.

    Полузащитник Гари Медель любит развлекаться, хотя больше не пьет спиртное», – сказал Сампаоли Las Últimas Noticias.

    Чилийцы не попали на чемпионат мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2017 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 14 октября 2017, 10:40

      они сами это не отрицают, типа так исторически сложилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 18:31

      это и так известно, Видаль тот еще тип.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 октября 2017, 15:25

      Интересно что он этого не говорил когда команда выигрывала кубок Америки при нем и хорошо играла на ЧМ 2014, а теперь после провала команды начались эти разговоры , хотя все и так знали того же Артуро и почему то это ему не мешало раньше.Думаю провал чилийцев можно объяснить усталостью ( все таки игроки играли без перерыва три года) прежде всего ментальной.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 октября 2017, 15:18

      Видаль, это типаж, который прокалывается в нужный момент для противников. А в целом, он боец, но очень грязный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Александр52 13 октября 2017, 15:30

      Мне кажется без таких игроков как Видаль было бы не так интересно смотреть футбол, даже жаль ,что таких игроков становится все меньше в футболе ( я говорю только о футбольной стороне Артуро).

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2054

      almanev 13 октября 2017, 14:55

      Ну значит многие бухают и тренеры знают об этом, но пока результаты у команды нормальные никто не выносит это на публику, а как только обкакалась команда, то сразу надо рассказать, что Видаль - алкаш. (Это не только Чили касается, а любой команды)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 14:51

      Парни видно бухают с горя, что не увидят больше Россию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 13 октября 2017, 14:50

      Нормуль. Попросил пивка выпить- отказали, распили бутылку вискаря ))) Красавцы, можно им гражданство наше давать))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 13 октября 2017, 14:45

      сборная алкашей
      Сампаоли их в ежовых рукавицах держал - выиграли 2 кубка америки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 октября 2017, 14:05

      Вот я уже не раз здесь писал, что Видаля давно пора из Баварии "попросить"!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11