Василий Березуцкий – о фразе Геркуса: «Получается, последние годы мы все на конях скакали?»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий стал гостем передачи «Футбол России». Игрок поделился мнением о словах президента «Локомотива» Ильи Геркуса после ничьей московских клубов в матче 16-го тура РФПЛ.

– Как отреагировали на слова Геркуса про отправленных на обочину коней?

– Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня. Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет.

Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Железнодорожники» лидируют в чемпионской гонке.