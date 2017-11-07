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  • Василий Березуцкий – о фразе Геркуса: «Получается, последние годы мы все на конях скакали?»

Василий Березуцкий – о фразе Геркуса: «Получается, последние годы мы все на конях скакали?»

7 ноября 2017, 00:16
7

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий стал гостем передачи «Футбол России». Игрок поделился мнением о словах президента «Локомотива» Ильи Геркуса после ничьей московских клубов в матче 16-го тура РФПЛ.

– Как отреагировали на слова Геркуса про отправленных на обочину коней?

– Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали? Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня. Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет.

Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Железнодорожники» лидируют в чемпионской гонке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Березуцкий Василий Геркус Илья
Комментарии (7)
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fortune-bva
1510003430
ребят, что сказал Геркус?! он не очень осведомлен о футболе в целоми, просто может языком чесать
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zico2205
1510004463
..............
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RUSARM
1510009533
Геркус,Геркус-очки по осени,сейчас по весне считают!! Так что геркусуй дальше!!!
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anjaneri
1510018900
Авторитетное мнение Березуцци стоит внимания.
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Nerlinger
1510024281
Нет! На геркусах сайгачили! Что это за зверьки такие - геркусы? Интересно...
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sprint5
1510024606
Геркус наверное вспомнил стихотворение Есенина о жеребенке бегущем за поездом спасибо хоть классику не забыл
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srg38
1510057766
"Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет." Вася адекватнее всех вместе взятых отреагировал на данные слова Геркуса.
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