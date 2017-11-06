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  • Василий Березуцкий: «Импортозамещение дает о себе знать. По ходу чемпионата мы увидели, что молодежь есть»

Василий Березуцкий: «Импортозамещение дает о себе знать. По ходу чемпионата мы увидели, что молодежь есть»

6 ноября 2017, 22:30
3

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением о молодых игроках в РФПЛ.

«Импортозамещение дает о себе знать. Сейчас цены на хороших игроков взлетели вверх. Клубам, которые поддерживаются государством или государственными спонсорами, тяжело совершать такие покупки.

По ходу чемпионата мы увидели, что молодежь есть. Понятно, это не происходит за одну секунду. Но когда ты даешь молодежи шанс, даешь ей развиваться и играть, она будет прогрессировать и показывать какие-то результаты. Я всегда говорил и буду говорить: «Как только «закончатся» какие-то футболисты, появятся новые», – сказал 35-летний футболист.

В текущем сезоне Березуцкий провел 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Березуцкий Василий
Комментарии (3)
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Diesel133
1510044291
нет, Вася. Это отсутствие денег дает о себе знать!
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_LM_
1510084074
Импортозаместите в вашем клубе шведский продукт.
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