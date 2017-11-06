Глава комитета по этике: «Гончаренко не должен был так отзываться о судьях после матча с «Локомотивом»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко немного превысил этические нормы, комментируя работу судейской бригады в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

После встречи белорусский специалист резко высказался в адрес арбитра Сергея Карасева, который во втором тайме удалил полузащитника армейцев Хетага Хосонова и назначил пенальти в ворота красно-синих.

«Высказывания Гончаренко были несколько неожиданные. Ранее уже были такие случаи от этого тренера, но как-то поспокойнее, а вчера он немного вышел за пределы этических норм. Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя.

Комитет рассмотрит поведение Гончаренко, как только появятся соответствующие заявки от руководства», – сказал Андреев.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на семь баллов.