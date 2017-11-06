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  • Глава комитета по этике: «Гончаренко не должен был так отзываться о судьях после матча с «Локомотивом»

Глава комитета по этике: «Гончаренко не должен был так отзываться о судьях после матча с «Локомотивом»

6 ноября 2017, 16:18
7

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко немного превысил этические нормы, комментируя работу судейской бригады в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

После встречи белорусский специалист резко высказался в адрес арбитра Сергея Карасева, который во втором тайме удалил полузащитника армейцев Хетага Хосонова и назначил пенальти в ворота красно-синих.

«Высказывания Гончаренко были несколько неожиданные. Ранее уже были такие случаи от этого тренера, но как-то поспокойнее, а вчера он немного вышел за пределы этических норм. Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя.

Комитет рассмотрит поведение Гончаренко, как только появятся соответствующие заявки от руководства», – сказал Андреев.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на семь баллов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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bumer_moscow
1509975308
УЖас
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mikitka
1509976655
Мда.. беспредел даже суперспокойного Гончаренко доводит до истерики
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серега кашин
1509978803
ага, гончаренко считает если молодой значит все дозволено
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VikNMar
1509980999
А сколько ему можно молчать ? Да и другим тоже , когда российские судьи почти все такие же КОЗЛЫ как и КАРАСЬ грёбанный !
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prezent2017
1509991011
Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя, но ЦЭЭСКа можно, - сказал глава комитета по этике РФС Семен Андреев.
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sined1951
1510002139
Этого друга за его неумную болтовню пора на денежку подсадить, выписать не малый штрафчик чтобы лучше думал.
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