Маттеус рекомендует «Баварии» купить Пулишича на замену Роббену и Рибери

Бывший капитан «Баварии» Лотар Маттеус порекомендовал руководству мюнхенцев обратить внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

«Когда «Бавария» будет искать замену таким футболистам, как Роббен и Рибери, то им следует обратить внимание на полузащитника «Боруссии» Пулишича. Сейчас ему 19 лет, и он уже обладает очень широкими игровыми качествами.

Со своими скоростными данными и уверенностью в своих силах Пулишич способен решать высокие задачи», – считает Маттеус.

В текущем сезоне 19-летний американец провел в Бундеслиге девять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.