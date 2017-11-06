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  • Маттеус рекомендует «Баварии» купить Пулишича на замену Роббену и Рибери

Маттеус рекомендует «Баварии» купить Пулишича на замену Роббену и Рибери

6 ноября 2017, 09:17
3

Бывший капитан «Баварии» Лотар Маттеус порекомендовал руководству мюнхенцев обратить внимание на полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

«Когда «Бавария» будет искать замену таким футболистам, как Роббен и Рибери, то им следует обратить внимание на полузащитника «Боруссии» Пулишича. Сейчас ему 19 лет, и он уже обладает очень широкими игровыми качествами.

Со своими скоростными данными и уверенностью в своих силах Пулишич способен решать высокие задачи», – считает Маттеус.

В текущем сезоне 19-летний американец провел в Бундеслиге девять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Боруссия Д Рибери Франк Роббен Арьен Пулишич Кристиан Маттеус Лотар
Комментарии (3)
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kvm5
1509954899
да и играют ветераны все реже
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Chesn0k
1509957114
в последнем матче Пулишич баварцев возил как детей
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BlackMurder
1509968070
Ветераны, не ветераны, но лысый все тот же, он не стареет
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