Примера. «Вильярреал» обыграл «Малагу», Черышев вышел на замену во втором тайме

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» благодаря дублю Никола Сансоне обыграл «Малагу» – 2:0. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 56-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 одержал победу над «Эйбаром».

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Вильярреал – Малага – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сансоне, 68; 2:0 – Сансоне, 76.

Реал Сосьедад – Эйбар – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Виллиан Жозе, 12; 2:0 – Янузай, 28; 3:0 – Оярсабаль, 46; 3:1 – Хордан, 73.

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