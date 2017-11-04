Этнический бразилец Жоржиньо – в заявке Италии на стыковые матчи, Дзадза вернулся спустя год

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура объявил заявку команды на стыковые матчи ЧМ-2018.

В список попал полузащитник «Наполи» Жоржиньо. Уроженец Бразилии переехал в Италию в детском возрасте. Хавбек провел за «Скуадру Адзурру» два товарищеских матча и получил право на полноценные выступления в ее составе.

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза получил вызов впервые за год.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Перин, Джанлуиджи Доннарумма.

Защитники: Давиде Астори, Леонардо Спинаццола, Данило Д′Амбросио, Маттео Дармиан, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини, Давиде Дзаппакоста.

Полузащитники: Федерико Бернардески, Марко Пароло, Жоржиньо, Алессандро Флоренци, Даниэле Де Росси, Марко Верратти, Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини.

Нападающие: Эдер, Чиро Иммобиле, Андреа Белотти, Маноло Габбиадини, Стефан Эль-Шаарави, Лоренцо Инсинье, Симоне Дзадза.

Итальянцы сыграют за право участвовать на ЧМ-2018 с командой Швеции. Матчи состоится 10-го и 13-го ноября.