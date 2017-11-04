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  • Заболотный: «Финансы «Тосно» – вне поля. Все играют из любви к футболу»

Заболотный: «Финансы «Тосно» – вне поля. Все играют из любви к футболу»

4 ноября 2017, 20:25
1

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный подвел итоги поражению от «Краснодара» (1:3) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Были плохие действия в обороне, сами упустили свои моменты. «Краснодар» наказал нас за счет мастерства и довел матч до победы. Не знаю, как объяснить плохую реализацию. Где-то не хватило мастерства, где-то — везения. Будем над этим работать и исправлять ошибки.

Травму свою залечил. Про свой спад я говорил на эмоциях, занимался самокритикой. Спада никакого не было, просто работал и забил свой гол. Если бы команда довела матч до победы, можно было бы занести игру в актив. Но мы проиграли, поэтому могу довольствоваться только своим голом.

Финансовые проблемы у нас были с самого первого дня, как мы вышли в РФПЛ. Просто никто этого не выносил. Это не мешает нашей команде, у нас все играют из любви к футболу. Все хотят доказать, что они достойны играть в РФПЛ. А финансовые дела — это вне поля.

Тренерский штаб выработает программу, чтобы не было спада после перерыва на матчи сборных. Будем готовиться к серьезным соперникам и давать бой», – сказал 26-летний игрок.

Команда Дмитрия Парфенова занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Заболотный Антон
Комментарии (1)
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1509818973
Может стоит провести корреляцию между спортивной и финансовой составляющей чемпионата России, чтобы не попадали туда команды, которые могут в любой момент объявить о своей несостоятельности?
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