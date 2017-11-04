Кавани не исключает своего возвращения в «Наполи»

Нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассматривает как один из вариантов продолжения карьеры возвращение в итальянский «Наполи». Об этом рассказал агент уругвайца Фернандо Гуглемон.

«Клиент счастлив выступать в Париже. Понятно, что сейчас все мысли Кавани сосредоточены на «ПСЖ». Однако, если вы спрашиваете про «Наполи», он никогда не вычеркивал этот клуб из своего будущего. Возвращение в Неаполь возможно, но когда – никто не знает», – приводит слова агента CalcioNapoli24.

Кавани выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 годы (104 игры в Серии А, 78 голов).