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  • Фонсека придет на пресс-конференцию в костюме Зорро, если «Шахтер» выйдет в плей-офф ЛЧ

Фонсека придет на пресс-конференцию в костюме Зорро, если «Шахтер» выйдет в плей-офф ЛЧ

4 ноября 2017, 07:47
3

Главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека дал обещание, что в случае выхода своей команды в плей-офф Лиги чемпионов он появится на последней на групповом этапе пресс-конференции в необычном костюме.

«Мне уже стали присылать огромное количество коллажей, где я в маске Зорро и шляпе.

Я подумал, и мы с директором сделали ставку: если пройдем дальше в Лиге чемпионов, на последней пресс-конференции я появлюсь в костюме Зорро», – сказал португалец.

После четырех туров украинцы идут вторыми в группе, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Источник: ФК «Шахтер»
Украина. Премьер-лига Лига чемпионов Шахтер Фонсека Паулу
Комментарии (3)
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ДСА
1509771715
Шансы весьма высоки.
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k4kuzma
1509773996
главное, чтоб не как обычно это все закончилось
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Axidan
1510084469
Главное с Наполи не напортачить, ибо с МС шансов практически не будет.
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