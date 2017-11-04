Фонсека придет на пресс-конференцию в костюме Зорро, если «Шахтер» выйдет в плей-офф ЛЧ

Главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека дал обещание, что в случае выхода своей команды в плей-офф Лиги чемпионов он появится на последней на групповом этапе пресс-конференции в необычном костюме.

«Мне уже стали присылать огромное количество коллажей, где я в маске Зорро и шляпе.

Я подумал, и мы с директором сделали ставку: если пройдем дальше в Лиге чемпионов, на последней пресс-конференции я появлюсь в костюме Зорро», – сказал португалец.

После четырех туров украинцы идут вторыми в группе, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.