Тарханов считает, что в матче с «Динамо» игрокам «Урала» не хватало разума

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором екатеринбургский клуб сыграл вничью с «Динамо» (2:2).

После данного результата «шмели» поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

«Мы вырвали ничью. Когда нам забили второй гол, стали правильно играть. До этого было немного суеты, было желание. Когда находишься вверху, важно совладать с желанием. Желание было сразу, а разума не хватало», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».