Моуринью – возле здания суда: «Дело закрыто»

«Бомбардир» писал о судебном процессе Жозе Моуринью. Главного тренера «Манчестер Юнайтед» обвинили в неуплате налогов на сумму 3,3 миллиона евро.

«Мне сказали, что моя ситуация с налогами абсолютно легальна. Спустя несколько лет я узнал об открытии расследования и для урегулирования ситуации заплатил определенную сумму.

Я никому не отвечал и не с кем не спорил. Я просто заплатил и подтвердил свое согласие подписью. Для этого я сюда и приехал. Теперь дело закрыто», – сказал португалец около здания суда в Мадриде.

«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.