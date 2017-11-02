Агуэро: «Не думал, что забиваю рекордный гол за «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 4:2. Победный гол забил Серхио Агуэро.

Для нападающего мяч стал 178-м за «горожан». Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Я очень рад случившемуся, но надо продолжать дальше в том же духе, ведь сезон очень длинный. В данный момент я очень рад победе и выходу в плей-офф.

Нанося удар по мячу, я не думал о том, что забиваю рекордный гол. Главной целью была победа. Я доволен за себя, своих одноклубников, семью и друзей. Благодарю их за поддержку», – сказал 29-летний аргентинец.

Агуэро перешел в манчестерский клуб в июле 2011 года из «Атлетико». Сумма сделки составила 36 миллионов евро.