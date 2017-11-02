Гвардиола: «Против «Фейеноорда» и «Шахтера» попытаемся выиграть. Я всегда играю на победу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матчей против «Шахтера» и «Фейеноорда» в Лиге чемпионов. Вчера английский клуб досрочно оформил выход в плей-офф, обыграв «Наполи» (4:2).

«Борьба в группе еще не окончена, ведь «Шахтер» знает, что мы приедем за победой. В таком случае «Наполи» сможет догнать их (за два тура до конца этапа у украинского клуба девять очков, у итальянского – три – прим. «Бомбардира»). Для нашего клуба победа над любым соперником даже в ситуации, когда мы квалифицировались в следующий раунд, – единственный способ расти и завоевывать уважение.

Против «Фейеноорда» и «Шахтера» мы будем пытаться выиграть. На протяжении свой карьеры я всегда играл на победу. «Наполи» должен сосредоточиться на домашней победе над украинцами, а мы постараемся обыграть их на выезде», – сказал испанец.

«Горожане» примут «Фейеноорд» 21-го ноября. Выездной матч на Украине состоится 6-го декабря.