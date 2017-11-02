Бабаев: «ЦСКА доказал, что в любой ситуации может добиваться результата»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что победа в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) поможет армейцам поправить положение и в чемпионате России. По его словам, достаточно тяжело играть на высоком уровне на протяжении всего сезона.

– После первого тайма довольно пессимистично расценивали итоги для ЦСКА. Но ребята молодцы, проявили характер, добились очень важной победы. Проявили себя абсолютно все. Акинфеев в нужный момент потащил тяжелейший мяч после штрафного и после удара в дальний угол. Фернандес играл на уколах и тем совершил маленький подвиг. Не до конца восстановившийся Дзагоев появился на поле и переломил исход встречи. Команда доказала, что даже в самой сложной ситуации может добиваться результата. Теперь надеемся на положительный исход в группе.

– Почему ЦСКА не может так играть с самого начала встречи?

– Не только ЦСКА, многие команды не могут находится на достаточно высоком уровне весь сезон. Тем более в условиях травм, которые были у некоторых игроков. Кроме того, очень интенсивный календарь, непросто находить силы. Хочется верить, что у ребят останутся силы поправить положение и в чемпионате России. После этого результата мы сохраняем шансы.