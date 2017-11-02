Кафельников: «З***али уже забивать через фланг Комбарова»

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников продолжает критиковать игру защитника красно-белых Дмитрия Комбарова. Во время матча российской команды с «Севильей» на выезде он нецензурно прокомментировал подачу с фланга Комбарова, которая привела к пропущенному голу.

«З***али они уже забивать через фланг Комбарова», – написал в твиттере Кафельников.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.