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Кафельников: «З***али уже забивать через фланг Комбарова»

2 ноября 2017, 07:51
45

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников продолжает критиковать игру защитника красно-белых Дмитрия Комбарова. Во время матча российской команды с «Севильей» на выезде он нецензурно прокомментировал подачу с фланга Комбарова, которая привела к пропущенному голу.

«З***али они уже забивать через фланг Комбарова», – написал в твиттере Кафельников.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (45)
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Диктор
1509599183
Просто подмойся,и грязный рот свой прополощи.
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сапёр75
1509601506
Женька знает где собака зарыта))
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mdu86
1509603395
Еще один!... А ведь это лицо нашего спорта (пускай и в прошлом), кумир подрастающего поколения в свое время. Уважение к человеку пропадает после таких слов...
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Decorhome
1509604158
К чему эти высказывания? Критикуй лучше российский теннес. Ни одного россиянина нет.
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Garrincha58
1509604747
Кафель тупой и глупый если бы не Комбаров то Спартак бы и в первой игре не выиграл и тут спас команду
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SeniorMoroz91
1509606482
Пускай пи%дует в теннис играть
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Tajik-za Zenit
1509606709
Что он о себе возомнил
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ЖОРРО
1509607997
«З***ал он уже писать про Комбарова» ....
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Dominator777
1509608022
Да, с русским языком у Кафельникова вероятнее всего проблемы (имею ввиду литературный, а не матерный). Деградирует экс-теннисист уйдя из большого спорта. Что касается игры Комбарова, то она оставила двоякое впечатление: где-то "начудил", где-то выручил. Впрочем такие слова можно сказать в адрес многих защитников - не было бы их ошибок, не было бы и голов.
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alp
1509610669
Жлоб и быдло
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