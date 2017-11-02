Лига чемпионов. «Манчестер Сити» выиграл у «Наполи», «Шахтер» обыграл «Фейеноорд»

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал победу над «Наполи» – 4:2.

В параллельном матче тура «Шахтер» дома взял верх над «Фейеноордом» (3:1).

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Шахтер (Украина) – Фейеноорд (Голландия) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Йоргенсен, 12; 1:1 – Феррейра, 14; 2:1 – Марлос, 17; 3:1 – Марлос, 68.

Наполи (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Инсинье, 21; 1:1 – Отаменди, 34; 1:2 – Стоунз, 48; 2:2 – Жоржиньо, 62 (с пенальти); 2:3 – Агуэро, 69; 2:4 – Стерлинг, 90+2.

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