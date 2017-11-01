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  • Фернандес — о матче с «Базелем»: «Победы на характере — в нашем духе»

Фернандес — о матче с «Базелем»: «Победы на характере — в нашем духе»

1 ноября 2017, 17:10
4

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над «Базелем» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Победы на характере — это в нашем духе. Когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, что прежде, мы берем и доказываем обратное. Но, опять-таки, это не повод важно надувать щеки, а дополнительный стимул продолжать усердно работать. Только поэтапно продвигаясь вперед, от победы к победе, можно достигнуть главных целей. В нашем случае это выход в следующий этап Лиги чемпионов.

Наша команда обладает солидным опытом. Работа, планомерная, усердная работа каждый день – вот универсальный рецепт побед.

Наш тренер помогает игрокам расти. Конечно, выигрывать всегда и везде невозможно, но пока остаются даже минимальные шансы на успех, мы до последнего будем сражаться за них. ЦСКА никогда не сдается!» — сказал Фернандес.

ЦСКА с тремя очками находится на третьей строчке в группе А.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Базель Фернандес Марио
Комментарии (4)
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OfaZavr
1509553400
правильный настрой, молодцы!
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cska-62
1509558497
Всё верно сказал, но кроме характера вчера ещё и выход Дзагоева помог... Без него нет комбинационной игры! Увы. Одного Головина с мячом, как правило, ближе к центру поля, не хватает для неё...
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Dominator777
1509559468
У армейцев сейчас все матчи "валидольные". Конечно же хорошо, что клуб побеждает, проявляя характер. Но лучше бы было для нас - армейских болельщиков, чтобы армейцы побеждали за счет класса, мастерства, показывая зрелищный и интересный футбол, имея в резерве игроков, которые в любой момент могут усилить игру.
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maygli
1509561960
Акинфеев конечно круто спас пару раз от 100%-го. Молоток. Вообще при такой игре вратарей команды лучше играют, уверенней.
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