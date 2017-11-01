Фернандес — о матче с «Базелем»: «Победы на характере — в нашем духе»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над «Базелем» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Победы на характере — это в нашем духе. Когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, что прежде, мы берем и доказываем обратное. Но, опять-таки, это не повод важно надувать щеки, а дополнительный стимул продолжать усердно работать. Только поэтапно продвигаясь вперед, от победы к победе, можно достигнуть главных целей. В нашем случае это выход в следующий этап Лиги чемпионов.

Наша команда обладает солидным опытом. Работа, планомерная, усердная работа каждый день – вот универсальный рецепт побед.

Наш тренер помогает игрокам расти. Конечно, выигрывать всегда и везде невозможно, но пока остаются даже минимальные шансы на успех, мы до последнего будем сражаться за них. ЦСКА никогда не сдается!» — сказал Фернандес.

ЦСКА с тремя очками находится на третьей строчке в группе А.