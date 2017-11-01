Конте: «Рома» превзошла «Челси» в мотивации»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что лондонцам не хватило инстинкта убийцы во встрече Лиги чемпионов с «Ромой» на выезде. Он отметил, что особенно разочарован вторым таймом.

«Я считаю, что в первом тайме мы действовали хорошо. Мы могли выйти вперед уже к 30-й секунде, но вместо этого получили контратаку и гол в свои ворота. После этого мы создали целый ряд шансов, но нам не хватало точности и инстинкта убийцы, чтобы воплотить их в забитые. Затем «Роме» удалось удвоить преимущество всего лишь вторым ударом в створ.

Больше всего я разочарован нашей игрой во втором тайме. «Рома» продемонстрировала большее стремление, настоящий голод к победам, желание бороться и выигрывать. Нам всего этого не хватало. «Рома» превзошла нас в мотивации и настрое на матч, выигрывая почти все единоборства.

Второй тайм в нашем исполнении стал настоящим разочарованием, и мне сложно найти хоть какие-то положительные моменты в нем. Я не люблю ссылаться на удачу, но до перерыва у нас было много моментов, и в некоторых случаях нам не повезло с их реализацией. Во втором тайме все обстояло плохо, и мы совершенно не соответствовали уровню собственного клуба. Сегодня соперник полностью заслужил эту победу», – заявил Конте после матча.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» закончилась со счетом 3:0. Римляне после этой встречи лидируют в группе С, записав на свой счет восемь очков. Представители Англии расположились на второй строчке с семью баллами.